Samsung готовит новый ноутбук в стиле Apple

Samsung разрабатывает новый ноутбук Galaxy Book 4, который составит конкуренцию лэптопам Apple и Microsoft. Об этом сообщает издание Windows Report, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Galaxy Book 4 получит металлический корпус и AMOLED-экран. Из интерфейсов предусмотрены один порт USB 3.2, два порта Thunderbolt 4, один HDMI, устройство чтения карт MicroSD и комбинированный разъем для наушников и микрофона.

За производительность будет отвечать процессор Intel Core 5. В паре с ним обработкой графики займется встроенный GPU - Intel Arc Graphics. Из коробки Galaxy Book 4 получит Windows 11.

Вместе с базовым Galaxy Book 4 компания Samsung также разрабатывает более продвинутые лэптопы в серии Book 4 360, Book 4 360 PRO, а также Book 4 Ultra.

Хотя информации о ценах нет, в Windows Report предполагают, что базовая модель будет продаваться примерно по той же цене, что и прошлогодняя версия, то есть в районе $1200.

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