В Великобритании открыли институт для изучения ИИ

Руководители Университета Кембриджа (Великобритания) открыли отдельный институт для изучения искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Потенциальные выгоды от этих технологий огромны, а худшие сценарии, если мы потерпим неудачу, могут оказаться экзистенциальными", - отметили представители нового Института технологий и человечности. По словам доктора Стивена Кейва, ИИ теоретически может "уничтожить демократию" и "спровоцировать тотальную войну".

Специалисты исследовательского центра будут анализировать развитие ИИ и предупреждать о негативных сценариях, связанных с использованием новых технологий. В качестве примера необходимого контроля технологий представители Университета Кембриджа привели промышленную революцию, которая, несмотря на очевидную пользу, способствовала "росту колониальной экспансии и выбросам парниковых газов".

Ученые отметили, что для изучения ИИ в институте будут работать эксперты в различных областях - историки, философы, компьютерные инженеры и прочие.

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