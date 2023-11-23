Раскрыты характеристики смартфона из линейки Realme 12

Один из смартфонов линейки Realme 12 будет работать на новом производительном чипе от Qualcomm. Об этом на своей странице в социальной сети Weibo заявил авторитетный инсайдер Digital Chat Station, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, предстоящее устройство получит 4-нанометровый Snapdragon 7 Gen 3, который был представлен в середине ноября. Также Digital Chat Station утверждает, что предстоящий смартфон из серии Realme 12 оснастят 64-мегапиксельным перископическим телеобъективом с трехкратным оптическим зумом с сенсором OmniVision OV64B.

Предполагается, что названные характеристики получит старшая модель в линейке - Realme 12 Pro+. Базовая модель, Realme 12 Pro, по слухам, получит двухкратный телеобъектив Sony IMX709 на 32 Мп.

Дата презентации смартфонов серии Realme 12 пока неизвестна. Ожидается, что анонс пройдет вскоре после дебюта флагманского Realme GT 5 Pro, в котором компания уже подтвердила наличие перископного телеобъектива с максимальным приближением 120х. В качестве сенсора будет использоваться 50-мегапиксельный датчик Sony IMX890, который прежде устанавливали в основную камеру Realme GT5, OnePlus 11 и другие флагманы.

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