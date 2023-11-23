В Стамбуле проходит "Неделя инноваций Турции"

"Неделя инноваций Турции" проходит в конференц-центре "Халич" в Стамбуле при координации Ассамблеи экспортеров Турции (TİM).

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend со ссылкой на TurkicWorld, мероприятие собрало молодых предпринимателей, технологических лидеров, представителей делового мира.

Согласно информации, на "Неделе инноваций Турции" будут обсуждены 10 мегапроектов.

На конференциях и панелях "Недели" обсуждается множество важных тем - от возобновляемых источников энергии до пищевых и сельскохозяйственных технологий, от будущего здравоохранения и образования до искусственного интеллекта и финансовых технологий.

Председатель TİM Мустафа Гюльтепе отметил, что Ассамблея экспортеров Турции внесла значительный вклад в международную торговлю страны.

"Мы стремимся включить Турцию в топ-10 стран по экспорту. В эпоху высоких технологий, НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), дизайна, брендинга TİM хочет сделать применение инноваций образом жизни, особенно для нашей молодежи", - сказал он.

Кроме того, темы мероприятия включают в себя устойчивость и "зеленые" инновации, искусственный интеллект и автоматизацию, технологии здравоохранения, космические исследования, производство продуктов питания и сельское хозяйство, образование, транспортные технологии и коммерческую логистику, кибербезопасность и киберзащиту, технологии возобновляемых источников энергии и финтех.

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