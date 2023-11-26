В США объявили первые частные компании для освоения ресурсов Луны
Американская компания Astrolab объявила первых клиентов коммерческой лунной миссии, запланированной на середину 2026 года. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает SpaceNews.
1,5-тонный ровер Flexible Logistics and Exploration (FLEX) на поверхность Луны должна доставить многоразовая транспортная система SpaceX Starship. Вместе с ним на естественный спутник Земли должна прибыть полезная нагрузка восьми американских стартапов, которые подписали с Astrolab контракты на общую сумму более 160 миллионов долларов.
Astrolab назвала пять из восьми компаний, которые решили сотрудничать с ней в освоении лунных ресурсов.
Argo Space планирует разместить на марсоходе установку, предназначенную для проверки технологии извлечения из лунного грунта образцов с низкой концентрацией воды. Astroport Space Technologies отправит изделие для сортировки лунного реголита с целью получения из него строительного материала наподобие кирпичей. Avalon Space запланировала проведение серии экспериментов в области "науки, исследований и устойчивого развития".
Interstellar Lab предоставит пару небольших капсул с растениями для выращивания в лунных условиях. LifeShip отправит емкость с семенами для создания в будущем на поверхности естественного спутника планеты резервной копии банка земных семян.
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