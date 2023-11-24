Apple создаст новый способ защиты iPhone

Корпорация Apple запатентовала новые способы защиты личных данных пользователей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты обратили внимание на два патента американской корпорации, оказавшиеся в сети. Согласно первому, Apple рассматривает создание специальной настройки, которая бы затемняла углы экрана смартфона. В этом случае другие пользователи не смогли бы подсмотреть информацию на экране девайса: таким образом, украсть пароли стало бы сложнее.

Согласно второму патенту, подобная технология может быть внедрена для экранов компьютеров Mac. В документе говорится, что пользователь мог бы затемнять экран при необходимости, чтобы отображаемую на нем информацию было сложно прочитать.

По словам журналистов медиа, внедрение данной функции осложняется тем, что экраны техники Apple имеют угол обзора более 170 градусов, что упрощает работу мошенникам.

В конце февраля журналисты The Wall Street Journal рассказали о новом способе атак на пользователей iPhone. По словам специалистов, мошенники подглядывают пароль у владельцев смартфонов, а затем крадут устройства.

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