Норвегия и Германия создают ракеты морского базирования

Норвегия в сотрудничестве с Германией приступит к разработке ракеты морского базирования следующего поколения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе правительства.

Ракета, которая раньше именовалась Future Naval Strike Missile (FNSM), теперь будет называться Super Sonic Strike Missile (3SM) Tyrfing. "Мы должны сегодня начать работу по разработке оружия, которое защитит нас от завтрашних угроз. Новая ракета укрепит обороноспособность Норвегии и ее способность бороться с целями на больших дистанциях, и ее планируется подготовить в 2035 году", - прокомментировал глава Минобороны Бьёрн Арильд Грам. Ракету планируется использовать на кораблях норвежских и германских ВМС

Создание нового оружия поручено компании Kongsberg Defense and Aerospace, ранее разработавшая ракету Naval Strike Missile (NSM) и которая в настоящее время "находится на вооружении ВМС ряда стран".

Сейчас речь идет о начале первой части проекта, правительство "вернется в парламент с рекомендацией о его продолжении после завершения этапа проектирования". "Существует высокая неопределенность в крупных и сложных проектах развития высокотехнологичной отрасли. Для правительства важно минимизировать финансовый риск в проекте. Вот почему мы планируем процесс с различными этапами, где каждый из них имеет свою собственную структуру затрат и где целью является хороший контроль над затратами на каждом этапе", - пояснил министр.

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