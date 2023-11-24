Ким Чен Ын заявил о начале новой эпохи космической мощи

Запуск первого разведывательного спутника "Маллигён-1" ознаменовал собой начало новой эпохи развития космической отрасли в КНДР.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с учеными, инженерами и сотрудниками Государственного главного управления по аэрокосмической технике.

"Товарищ Ким Чен Ын сказал, что запуск нашей новой ракеты-носителя "Чхоллима", которая сияет как символ и синоним героического новаторства и быстрого развития в нашей революционной истории, возвестил новую эпоху космической мощи", - цитирует Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

КНДР 21 ноября запустила ракету-носитель "Чхоллима-1" с разведывательным спутником "Маллигён-1". По данным ЦТАК, запуск прошел успешно, аппарат был выведен на орбиту. КНДР до этого дважды пыталась запустить разведывательный спутник, в мае и августе, однако обе попытки завершились неудачно.

Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи также объявил, что Пхеньян, судя по всему, сумел вывести свой первый разведывательный спутник на орбиту. Однако, по мнению Сеула, потребуется время, чтобы определить, нормально ли функционирует этот спутник.

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