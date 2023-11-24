Армяне прошлым летом осуществили кибератаки на 72 азербайджанских информресурса

После антитеррористической операции "Возмездие", проведенной 3 августа прошлого года, армяне совместно с 7 кибергруппировками осуществили интенсивные DDoS-атаки на 72 информационных ресурса нашей страны.

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью журналу Милли Меджлиса сказал начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Ильгар Мусаев.

Он отметил, что 15 из целей были государственными структурами. В результате принятых превентивных мер была обеспечена бесперебойная деятельность информационных ресурсов, подключенных к сети "AzStateNet".

"В недавно созданном нами современном Центре операций безопасности такие кибератаки мониторятся и принимаются меры для их предотвращения в течение всего дня", - добавил Мусаев.