Соцсеть X может понести многомиллионные убытки

Социальная сеть Х (бывший Twitter), принадлежащая американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску, может потерять до $75 млн из-за отказа ряда рекламодателей от сотрудничества после слов бизнесмена о евреях. Как передает Day.Az, об этом пишет газета The New York Times (NYT), ссылаясь на внутренний документ компании.

Как сообщает издание, соцсеть может лишиться данной суммы на доходах от рекламы к концу текущего года после того, как десятки крупных брендов приостановили сотрудничество с ней. По информации NYT, приостановить сотрудничество с компанией могут до 200 рекламодателей.

Согласно данным отдела продаж соцсети, если рекламодатели не вернутся, то потери к концу года могут составить эту сумму, сказано в публикации газеты.

Ранее Маск категорически отверг обвинения в антисемитизме.

До этого Маск одобрил публикацию, в которой утверждалось, что сообщества евреев якобы распространяют ненависть к белым. За такую позицию Маск был подвергнут критике. Официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс обвинил его в продвижении антисемитизма.

Несколько крупных американских кинокомпаний, включая Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate, приостановили размещение рекламы в социальной сети, принадлежащей SpaceX, в ответ на заявления ее владельца. Аналогичное решение приняли Apple, Walt Disney и IBM.

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