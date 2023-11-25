Спутник-разведчик КНДР сделал снимки военной базы США

Лидер КНДР Ким Чен Ын посмотрел снимки атомного авианосца США "Карл Винсон", сделанные спутником-разведчиком Северной Кореи. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что спутник сделал фотографии "важных целевых районов на территории противников", в том числе в Пусане, Пхохане и Ульсане. В частности, американский авианосец находился в порту южнокорейского Пусана. Кроме того, разведывательный спутник пролетел над Гавайскими островами и запечатлел военную базу Перл-Харбор - Хикэм.

Как отметило Центральное телеграфное агентство Кореи, Пхеньян раскритиковал Вашингтон за предоставление современного оружия своим "марионеткам". Власти КНДР предупредили, что даже небольшая искра на Корейском полуострове приведет к глобальной ядерной войне.

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