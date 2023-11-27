Илон Маск заговорил и на азербайджанском

Илон Маск запротестовал и на азербайджанском языке.

Как передает Day.Az, предприниматель в знак протеста поделился логотипом своей социальной сети "Х", которая создана с использованием слово правда на нескольких языках.

В логотипе используется и слово правда на азербайджанском языке - "həqiqət".

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