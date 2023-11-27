https://news.day.az/hitech/1617443.html Илон Маск заговорил и на азербайджанском - ФОТО
Илон Маск заговорил и на азербайджанском - ФОТО
Илон Маск запротестовал и на азербайджанском языке.
Как передает Day.Az, предприниматель в знак протеста поделился логотипом своей социальной сети "Х", которая создана с использованием слово правда на нескольких языках.
В логотипе используется и слово правда на азербайджанском языке - "həqiqət".
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре