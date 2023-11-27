Как просто «перемотать» рекламу на YouTube

Война между YouTube и пользователями с блокировщиками рекламы вышла на новый уровень. После введения на площадке жёстких мер против пользователей, не желающих ни платить за подписку, ни смотреть рекламу, один разработчик придумал действительно умное решение из этой ситуации, передает Day.Az со ссылкой на 9to5google.

Новое расширение Ad Speedup из онлайн-магазина Chrome Web Store (также совместимое с Microsoft Edge) делает именно то, что следует из названия.

Вместо того, чтобы вообще блокировать появление рекламы, её просто воспроизводят на высокой скорости. Расширение автоматически распознает рекламу и ускоряет ее в 16 раз. Таким образом, 30-секундный рекламный ролик можно "посмотреть" менее чем за пару секунд. Сейчас расширение по умолчанию отключает звук в рекламе.