Смартфон Honor получит функцию управления взглядом

Пользователи новых смартфонов Honor смогут управлять некоторыми функциями устройств глазами. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Топ-менеджер компании Джордж Чжао рассказал на мероприятии Qualcomm Snapdragon 2023, как корпорация Honor будет использовать возможности искусственного интеллекта (ИИ) в своих девайсах. В частности, Чжао показал слайды со смартфоном, которым можно будет управлять взглядом.

Согласно материалам, в области размещения фронтальной камеры смартфона Magic 6 будет располагаться экранный вырез, напоминающий Dynamic Island у iPhone. Если пользователь посмотрит на него, то "островок" увеличится в размерах, показав потребителю контекстную информацию. Джордж Чжао продемонстрировал работу технологии на примере виджета сервиса Uber - при взгляде на экранный вырез "островок" раскрывался и показывал время, оставшееся до приезда такси.

В Honor назвали данную технологию "мультимодальным взаимодействием, основанным на отслеживании глаз". В компании отметили, что с помощью ИИ и процессоров Qualcomm смартфоны получат и другие возможности взаимодействия с пользователем. Сроки выпуска Honor Magic 6 не раскрываются.

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