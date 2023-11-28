Флагманы Samsung начали получать Android 14

Пользователи смартфонов серии Samsung Galaxy S23 начали получать стабильную сборку One UI 6.0 на базе Android 14. Об этом сообщает портал GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первыми обновление стали получать владельцы моделей Samsung Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra в Европе. Предполагается, что новая прошивка вскоре будет доступна и для пользователей складных Galaxy Z Fold5 и Z Flip5, а затем появится и на других устройствах южнокорейского бренда.

После установки One UI 6.0 пользователи получат обновленную панель быстрых настроек, в которой было изменено расположение ползунка яркости, новые шрифт, дизайн эмодзи по умолчанию, виджет "Погода", а также большое количество улучшений в приложении "Камера" и других встроенных программах. Также отмечается, что с включением "Режима полета" будет отключена только мобильная связь, а Wi-Fi и Bluetooth продолжат функционировать.

Проверить наличие обновления можно вручную в разделе "Настройки" - "Обновление ПО" - "Загрузка и установка". Для установки One UI 6.0 потребуется как минимум около 3 ГБ свободного места в памяти устройства.

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