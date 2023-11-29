Apple разрабатывает сразу четыре версии Vision Pro 2

Apple приступила к разработке и прототипированию второй версии гарнитуры смешанной реальности (MR) Vision Pro. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным DigiTimes, на начало разработки Vision Pro 2 указывают заказы Apple в цепочке поставок. На текущий момент IT-гигант из Купертино экспериментирует сразу с четырьмя версиями MR-гарнитуры второго поколения.

С наибольшей вероятностью, одна будет представлять собой устройство высокого ценового класса, как и первое поколение, а другая станет доступным аналогом. DigiTimes пишет, что себестоимость бюджетной версии Vision Pro 2 составит 50% от стоимости компонентов оригинального устройства. Об остальных двух гаджетах информации нет.

Начало отсеивания прототипов начнется в первом квартале 2024 года. Релиз MR-гарнитуры второго поколения состоится не раньше второй половины 2025 года.

Оригинальная гарнитура Vision Pro поступит в продажу в США в первом квартале следующего года.

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