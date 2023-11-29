Xiaomi выпустила мощный смартфон с самым ярким на рынке экраном

Компания Xiaomi провела крупную презентацию, в рамках которой представила флагманские смартфоны Redmi K70 и K70 Pro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Оба устройства оснащены 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2K и частотой обновления изображения 120 Гц и частота ШИМ-затемнения 3840 Гц. Главным преимуществом экранов Redmi K70 стала рекордная пиковая яркость, достигающая 4000 нит.

За производительность Redmi K70 отвечает прошлогодний флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2, тогда как Redmi K70 Pro получил новейший Snapdragon 8 Gen 3. В обоих случаях используется оперативная память LPDDR5X и хранилище UFS 4.0. Емкость аккумулятора обоих смартфонов составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Основная камера Redmi K70 Pro имеет разрешение 50 Мп и оснащена сенсором Light Hunter 800 с размером 1/1,55 дюйма и диафрагмой f/1.6. Она поддерживает оптическую стабилизацию изображения и алгоритм шумоподавления Xiaomi Night Owl. Дополнительно в смартфоне есть телеобъектив с разрешением 50 Мп с двукратным оптическим зумом и 8-мегапиксельная ультраширокоугольная камера. Заявляется, что смартфон способен делать 30 снимков в секунду. Базовый Redmi K70 вместо телеобъектива получил вспомогательную камеру на 2 Мп.

Оба смартфона получили операционную систему Xiaomi HyperOS 1.0.1 на базе Android 14. Новинки поступят в продажу по цене от 2,5 тыс. юаней.

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