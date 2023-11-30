Названы лучшие Android-приложения

Вице-президент и генеральный директор Google Play Сэм Брайт объявил имена победителей ежегодной премии Google Play Best of 2023 Awards. Полный список был опубликован в блоге компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, лучшим приложением в США было признано Imprint: Learn Visually. Это образовательное приложение с короткими визуальными уроками разных профилей. Лучшей игрой 2023 года стала Honkai: Star Rail, фантастический экшен с элементами RPG от авторов Genshin Impact.

Лучшим приложением для разных типов устройств признали Spotify, музыкальный сервис, который позволяет слушать музыку и подкасты на любом устройстве. Победителем в категории "Лучшая игра для разных типов устройств" стала OUTERPLANE, аниме-стратегия, работающая без сбоев на разных платформах.

ChatGPT был признан лучшим приложением по версии пользователей, а лучшей игрой по мнению пользователей стала MONOPOLY GO!, мобильная версия классической настольной игры.

Кроме того, в 2023 году появились новые категории, среди которых "Лучшее с искусственным интеллектом". Лучшим подобным приложением стало Character AI: AI-Powered Chat, позволяющее пользователю создавать ИИ-персонажей и общаться с ними.

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