Xiaomi выпустила большой и бюджетный телевизор для геймеров

Компания Redmi, дочернее подразделение Xiaomi, объявила о начале предварительных продаж своего нового бюджетного телевизора Redmi A75 2024, который получил большую диагональ и 120-герцовую матрицу. Об этом сообщает портал ITHome, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Телевизор Redmi A75 2024 получил 75-дюймовую панель с 4К-разрешением и частотой обновления изображения 120 Гц, что обеспечивает высокую четкость и плавность картинки. Подобные характеристики позволят использовать телевизор в качестве игрового устройства. Также заявлено, что точность цветопередачи Delta E составляет менее 2.

За производительность устройства отвечает процессор с ядрами Arm Cortex-A35, а также 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища. Телевизор поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi и оснащен двумя динамиками мощностью 10 Вт каждый. Для телевизора также заявлено наличие нескольких портов, включая HDMI, USB и Ethernet.

Стоимость Redmi A75 2024 составила в Китае 2999 юаней, что делает его одним из самых доступных устройств в своем сегменте с подобными характеристиками. В продажу устройство поступит 30 ноября. О доступности телевизора за пределами КНР не сообщается.

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