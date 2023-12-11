Серия игр GTA выйдет на смартфонах
Три игры из ремастера Grand Theft Auto появятся на смартфонах. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Variety.
По информации журналистов медиа, студия Rockstar Games и стриминговый сервис Netflix договорились о выходе трилогии ремастеров Grand Theft Auto на смартфонах. Игры будут доступны на устройствах iOS и Android, доступ к ним без дополнительной платы получат пользователи Netflix.
Отмечается, что серия игр появится на смартфонах 14 декабря. Пользователи смогут скачать их из App Store, Google Play и встроенного в сервис Netflix цифрового магазина.
В игровой библиотеке Netflix уже насчитывается более 80 тайтлов разных жанров. По словам журналистов, стратегия компании заключается в том, чтобы объединить на своей площадке игры, доступные без рекламы, покупок в приложении или дополнительных комиссий.
Серия ремастеров Grand Theft Auto вышла на ПК, PlayStation и Xbox 11 ноября 2021 года. В линейку вошли классические игры Rockstar - Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas.
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