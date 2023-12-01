Netflix выпустит GTA для смартфонов

Netflix и Take-Two заключили соглашение о выпуске мобильных версий классических GTA эксклюзивно для подписчиков онлайн-кинотеатра. Об этом сообщается на сайте Netflix, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С 14 декабря подписчики потокового сервиса смогут играть на мобильных устройствах в Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition, в которую вошли улучшенные версии GTA III, Vice City и San Andreas. Они будут доступны на Android и iOS.

Игры будут доступны через специальный раздел в приложении Netflix или в официальных магазинах App Store и Google Play. Для запуска GTA The Trilogy потребуется активная подписка на Netflix и стабильное интернет-соединение.

Отмечается, что управление в играх было оптимизировано для сенсорных экранов. Графика, по всей видимости, была урезана по сравнению с версией для ПК и консолей.

Netflix и Take-Two, издатель GTA, не раскрывают финансовые условия сделки, но отмечают, что это важный шаг в развитии сотрудничества.

В середине ноября разработчики анонсировали, что в декабре будет представлен трейлер следующей части Grand Theft Auto. По слухам, презентация состоится 7 декабря на The Game Awards.

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