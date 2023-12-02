Названы лучшие игры 2023 года
Журнал The Time перечислил десять лучших видеоигр 2023 года. Рейтинг доступен на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Лучшей игрой года авторы медиа назвали Alan Wake II - игру в жанре survival-horror, выпущенную студией Remedy Entertainment в конце октября. "Alan Wake II - это праздник искусства, наполненный метанарративами, музыкальными номерами, а также пугающим и элегантным исследованием писательского мастерства", - отметили журналисты.
На втором месте оказался Baldur's Gate 3: "Игра идеальна для тех, кто ищет динамичную сложность персонажей трилогии Mass Effect и Dragon Age: Origins". В топ-3 попал эксклюзив PlayStation "Человек-Паук 2": "Игра, которую просто не захочется заканчивать".
В десятку лучших игровых проектов также попали эксклюзив Nintendo Switch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Resident Evil 4, Dead Space, Super Mario Bros. Wonder, Star Wars Jedi: Survivor, Diablo IV и Dredge.
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