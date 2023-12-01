В WhatsApp появится долгожданная для пользователей функция

В популярном мессенджере WhatsApp появится долгожданная для пользователей функция. Об этом сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты портала рассказали, что WhatsApp работает над функцией, позволяющей устанавливать логины в учетных записях. Благодаря этой функции пользователи смогут искать нужные контакты без необходимости вводить их номер телефона, отметили эксперты.

"Опция повышает конфиденциальность за счет устранения необходимости делиться личными телефонными номерами", - говорится в статье. При этом, как отметили эксперты, пользователям необязательно будет устанавливать логин.

Функция поиска контакта по имени находится в стадии разработки и будет доступна в будущем обновлении приложения, заключили специалисты WABetaInfo.

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