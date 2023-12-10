Стали известны подробности о новом флагмане OnePlus

Компания OnePlus в рамках промокампании раскрыла ключевые детали готовящегося к выходу флагманского смартфона OnePlus 12. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал iXBT.

Согласно опубликованным постерам, новинка получит ИК-порт, который позволит управлять различной бытовой техникой с помощью смартфона, и многофункциональный модуль NFC, работающий со всех сторон устройства.

Также заявлено наличие технологии "голографического звука", которая обеспечит высокое качество звучания и способность различать звуки из разных источников. Это позволит, например, при одновременной работе навигатора и музыки вместо отключения звука одного из источников или приглушения отделить музыку на задний план, а комментарии навигатора - на передний.

Кроме того, OnePlus 12 получит двойные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos с объемным и реалистичным звуком, мощный вибромотор AAC Bionic Vibration Motor Turbo, который, по заявлению компании, обеспечит адаптивную тактильную обратную связь.

OnePlus также обещает, что их флагман получит самый яркий экран на рынке с показателем в 4500 нит с поддержкой Dolby Vision, Bluetooth 5.4, скоростной USB 3.2 Gen1, защиту корпуса IP65 и автономность, которая "превзойдет всякое воображение".

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