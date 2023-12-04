Сотрудникам Spotify объяснили массовые сокращения

Стриминговый сервис Spotify уволит 17 процентов персонала по причине удорожания капитала и "резкого замедления экономического роста", сообщил глава компании Даниель Эк, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эк признал, что для многих "сокращение такого размера покажется удивительно большим" и поблагодарил коллег за преданность делу, назвав принятое решение трудным.

Численность персонала Spotify составляет более 9,2 тысячи человек. В начале текущего года компания уже пережила волну сокращений, когда было уволено около шести процентов работников.

До этого, в октябре 2022 года, компания избавилась от 38 сотрудников, работавших над несколькими подкастами, которые было решено закрыть. Число пользователей стримингового сервиса, позволяющего легально прослушивать музыку, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство, превышает в 2023 году отметку в полмиллиарда человек, почти половина из которых (226 миллионов) платят за услуги.