Названа самая популярная видеокарта у геймеров

По данным статистики Steam за ноябрь 2023 года, доля видеокарты RTX 3060 снизилась вдвое и составила 5,04%. Об этом сообщает портал iXBT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

В октябре RTX 3060 демонстрировала рекордный рост. Тогда сообщалось, что она установлена почти на 10% компьютерах, подключенных к Steam. Месяц спустя ее доля составила 5,04%. Тем не менее RTX 3060 по-прежнему остается самой популярной видеокартой среди геймеров.

Видеокарта Nvidia GeForce GTX 1650 показала значительный прирост и увеличила свою долю на 1,13%, достигнув 4,76%. Это позволило ей занять второе место в рейтинге, опередив GTX 1060, которая заняла 4,32%.

В целом, статистика Steam за ноябрь показала множество изменений в долях различных видеокарт. Например, доля RTX 4060 уменьшилась почти вдвое до 0,83%.

Аналогичная ситуация наблюдается и с процессорами. Статистика Steam за октябрь показывала неожиданный скачок доли Intel, но уже в ноябрьском отчете эта цифра была скорректирована до 66,08%. Таким образом, Intel по-прежнему лидирует на рынке процессоров, тогда как AMD занимает лишь 33,88%.

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