Новый баг в Windows

Пользователи операционных систем Windows 10 и 11 столкнулись с неожиданной проблемой после установки недавнего обновления. На их компьютерах появилось приложение HP Smart, и все принтеры переименовывались в HP LaserJet M101-M106, сообщает Day.Az со ссылкой на портал WindowsLatest.

Отмечается, что источником ошибки стала ошибка в метаданных, которые влияют на то, как принтеры распознаются и отображаются в операционной системе. В конце ноября HP отправила в "Центр обновления Windows" обновленные метаданные для своих продуктов, но они содержали некорректную информацию. В результате Windows ошибочно присваивала принтерам других производителей марку HP. Причем это никак не влияет на работоспособность принтеров, даже если они неверно определяются.

Тесты, проведенные WindowsLatest, показали, что проблема затрагивает все компьютеры, которые получили обновленные метаданные. Ошибка никак не зависит от конфигурации ПК и используемых принтеров. Появление приложения HP Smart объясняется тем, Microsoft Store автоматически устанавливает приложение, считая, что пользователь имеет принтер этой компании.

Компания Microsoft уже признала наличие ошибки, удалила некорректные метаданные и сотрудничает с HP над решением проблемы. Возможно, в ближайшее время для Windows выпустят еще одно обновление, которое исправит ошибку с метаданными.

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