Определены лучшие смартфоны Android по соотношению цены и мощности

Разработчики бенчмарка AnTuTu составили рейтинг лучших смартфонов ноября по соотношению цены и производительности сразу в четырех ценовых категориях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, отмечается, что устройства из данного списка могут рассматривать пользователи, которым важны мощные смартфоны по низкой стоимости.

Так, при цене до 1999 юаней в тройку лидеров попали Redmi Note 12 Turbo с чипом Snapdragon 7+ Gen 2, Redmi Note 11T Pro (Dimensity 8100) и Redmi K60 (Snapdragon 8+ Gen 1).

Флагманские Nubia Z50, Realme GT5 с чипом Snapdragon 8 Gen 2 и iQOO Neo8 (Snapdragon 8+ Gen 1) заняли первые три места категории от 2000 до 2999 юаней .

Лучшими смартфонами ноября по цене от 3000 до 3999 юаней были названы флагманские устройства iQOO 12 (Snapdragon 8 Gen 3), Vivo X100 (Dimensity 9300) и Nubia Z50S Pro (Snapdragon 8 Gen 2).

В категории от 4000 юаней и дороже лучшими стали iQOO 12 Pro, Vivo X100 Pro (Dimensity 9300) и Xiaomi 14 Pro. Занявшие первое и третье места устройства работают на базе новейшего чипа Snapdragon 8 Gen 3.

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