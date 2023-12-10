Установилен новый рекорд скорости передачи данных по одному кабелю

Японские инженеры побили рекорд, передав по одному оптическому волокну скорость в 22,9 петабита в секунду, что более чем в 20 раз превышает весь мировой интернет-трафик в секунду. Это более чем в два раза превышает предыдущий мировой рекорд - 10,66 петабита в секунду, передает Day.Az со ссылкой на сайт interestingengineering.

Глобальный интернет-трафик в секунду - это общий объем данных, передаваемых по всей глобальной сети интернет за одну секунду. Он включает в себя все виды онлайн-деятельности, такие как просмотр веб-страниц, потоковое видео, загрузка файлов, онлайн-игры и любые другие данные, передаваемые между устройствами, подключенными к интернету по всему миру.

Чтобы справиться с большим интернет-трафиком, исследователи Национального института информационных и коммуникационных технологий (NICT) Японии изучили технологии мультиплексирования (передача нескольких потоков / каналов данных с меньшей скоростью / пропускной способностью по одному каналу связи), использующие пространство и длину волны в оптическом волокне. Это похоже на расширение дорог, использование различных полос и светофоров, чтобы сделать интернет быстрее и обрабатывать больше данных.

Команда NICT достигла этой цели, используя самые современные технологии. Их кабель состоит из 38 жил, каждая из которых способна передавать данные в трех режимах, что в общей сложности составляет 114 пространственных каналов. Это увеличивает общую пропускную способность за счет использования различных независимых каналов передачи данных в разных диапазонах длин волн.

Эксперты NICT намекают, что при дальнейшей оптимизации и исправлении ошибок система потенциально может достичь впечатляющих 24,7 петабита в секунду, что более чем в 1000 раз быстрее, чем нынешние системы оптоволоконной связи.

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