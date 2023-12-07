Индия готовится запретить некоторые смартфоны Apple

Корпорации Apple могут запретить продавать в Индии смартфоны с разъемом Lightning.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает Reuters.

По информации журналистов агентства, правительство Индии намерено принять закон, согласно которому все продаваемые гаджеты на территории страны должны будут иметь универсальный порт USB-C. Таким образом власти намерены снизить количество отходов от электроники.

В материале говорится, что будущий закон фактически скопирован с такового в Евросоюзе. Представители компании Apple уже отреагировали на новые правила, попросив, чтобы закон не распространялся на уже выпущенные модели iPhone. В противном случае компания не сможет продавать в Индии старые устройства, имеющие разъем Lightning.

По словам опрошенных специалистов, Индия является одним из главных рынков для Apple, где компания реализует смартфоны прошлых поколений, выходившие с портом Lightning. На данный момент только устройства серии iPhone 15 имеют разъем USB-C. В корпорации уже отметили, что не смогут модернизировать старые модели, добавив в них USB-C.

Также в 2023 году Apple производила в Индии 12-14 процентов всех смартфонов. По оценке журналистов Reuters, если компания снизит количество выпущенных в регионе iPhone, то не достигнет определенных объемов производства и, в свою очередь, не сможет рассчитывать на налоговые льготы. В настоящий момент в Индии считают, что новый закон вступит в силу с июня 2025 года.

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