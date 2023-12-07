Названы самые лучшие смартфоны по версии пользователей

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали ноябрьскую подборку с лучшими Android-смартфонами, основанную на пользовательских отзывах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На первом месте на протяжении уже трех месяцев закрепился складной смартфон Honor Magic V2, который в ноябре набрал 96,77% положительных отзывов. Эксперты отмечают, что такая популярность складного экрана является необычным явлением, и подчеркивают, что Honor Magic V2 действительно заслуживает первое место благодаря своему чрезвычайно тонкому корпусу и "легкому дизайну".

На втором месте рейтинга расположился iQOO 12 Pro (96,06%), который стал первым и единственным устройством с новейшим чипом Snapdragon 8 Gen 3, вошедший в топ-10.

Флагманский смартфон Samsung S23 Ultra, занимавший вторую позицию в прошлом месяце, опустился на третье место с результатом 95,68%.

В список лучших также вошли Xiaomi Mix Fold 3 (94,29%), Vivo X100 (%), iQOO 12 (94,13%), Meizu 20 Pro (94,11%), Realme GT5 (93,36%), Vivo X90 Pro+ (92,56%) и базовый Samsung Galaxy S23 (92,5%).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!