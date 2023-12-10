Евросоюз достиг соглашения по правилам для ИИ
Страны Евросоюза и Европарламент согласовали правила, которые регулируют системы искусственного интеллекта (ИИ), в том числе чат-бот ChatGPT.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его словам, страны хотят использовать возможности ИИ в биометрических наблюдениях для национальной безопасности, обороны, а также в военных целях.
Правительства государств - членов ЕС после 10-часовых обсуждений пошли на компромисс ради получения поддержки законодателей, которые выступают против осуществления контроля по биометрическим данным, отмечает Reuters.
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