Компанию Google заподозрили в расизме

Google недавно провела мероприятие для чернокожих сотрудников K&I Black Summit, участники которого получили от компании презенты с расистским подтекстом. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание TechCrunch.

Подарком оказался блокнот, украшенный надписью "I was just cotton the moment, but I came back to take your notes" ("когда-то я был просто хлопком, но теперь я здесь, чтобы хранить твои заметки", - с англ.). Надпись должна была стать отсылкой к теме использования экологичных материалов, но ввиду цвета кожи участников приобрела оскорбительный характер.

Некоторые сотрудники Google сочли, что слово "cotton" ("хлопок", - с англ.) в данном случае может быть отсылкой к профессии "cottonpicker" ("сборщик хлопка", - с англ.). В XX в. cottonpicker'ами называли негров, которые трудились на хлопковых плантациях.

В Google не стали отрицать раздачу этих блокнотов на K&I Black Summit. Однако там отметили, что за их производство отвечала сторонняя фирма. На вопрос, считают ли в компании данный презент оскорбительным для чернокожих, в Google не ответили.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!