КНДР планирует увеличить число своих спутников на орбите

КНДР в ближайшее время планирует вывести больше различных спутников-разведчиков на орбиту. Такая позиция отражена в комментарии, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Реалии требуют от нас <...> в ближайшее время вывести больше разных спутников-разведчиков на орбиту для сбора и контроля информации в оперативных регионах, включая Корейский полуостров и Тихий океан, и для усовершенствования готовности к более последовательному и эффективному сдерживанию", - говорится в сообщении ЦТАК. В комментарии подчеркивается, что северокорейские спутники во главе с недавно запущенным "Маллигён-1" станут "сторожевыми космоса и мощным прицелом, дав ценную и богатую информацию о военных действиях враждебных сил в режиме реального времени". "А также безупречно выполнят роль проводника, наводящего наш сверхмощный удар в случае необходимости", - добавляет ЦТАК.

Центральное телеграфное агентство Кореи также подвергло резкой критике США, Южную Корею и Японию, осудивших запуск спутника КНДР, обвинив их в двойных стандартах. "Если учесть Договор по космосу, в котором освоение космоса и его использование определены общим правом государств - членов ООН, то очевидно, что в бескрайнем космосе не может быть пространства, где могут проходить разбойнические двойные стандарты США, отрицающие чужие права", - пишет ЦТАК.

21 ноября КНДР запустила свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1" ("Телескоп-1"). В ответ Республика Корея объявила о частичной приостановке межкорейского соглашения о снижении напряженности и вместе с США ввела дополнительные санкции. В Министерстве обороны КНДР заявили, что больше не считают себя связанными этим соглашением.

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