ЕС согласовал первый в мире закон об ИИ

Страны - члены Евросоюза и Европарламент достигли соглашения по закону, который регулирует использование искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило испанское представительство в Совете ЕС в соцсети X (ранее Twitter).

Оно отмечает, что "достигнуто предварительное соглашение по закону об искусственном интеллекте". Как говорится в публикации, инициатива направлена на то, чтобы "системы ИИ, продаваемые и используемые в ЕС, были безопасными и уважали фундаментальные права и ценности" сообщества.

Как сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, Европа "становится самым первым континентом, установившим четкие правила использования ИИ". Как написал политик в соцсети X, речь идет о "стартовой площадке для стартапов и исследователей ЕС".

По версии газеты El Pais, государства - члены сообщества и Европарламент достигли соглашения после трех дней напряженных переговоров. Текст закона еще должен быть ратифицирован обеими сторонами, прежде чем он вступит в силу. Как ожидается, это может произойти в 2026 году, хотя некоторые аспекты начнут действовать раньше. Среди прочего, закон должен поспособствовать регулированию использования таких технологий, как чат-бот ChatGPT, и систем биометрической идентификации в реальном времени.

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