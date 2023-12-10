В Sony объяснили, в чем PlayStation 5 лучше компьютера

Cтарший вице-президент Sony Interactive Entertainment Хидеаки Ниcино выразил уверенность в превосходстве консоли PlayStation 5 над персональными компьютерами в качестве игровых платформ. В интервью изданию Nikkei Asia он подчеркнул, что PS5 предлагает более простую настройку и оптимизацию для современных игр, что делает ее предпочтительным выбором для пользователей, не желающих вдаваться в технические детали сборки игрового ПК.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по его словам, с точки зрения стоимости PS5 является более доступной альтернативой, поскольку сборка ПК с сопоставимыми характеристиками обойдется значительно дороже. Однако, как отмечает издание TechSpot, консоль имеет фиксированные характеристики и ограничена функциями развлекательной системы, в то время как ПК предоставляет гибкость в использовании для работы, учебы и развлечений, а также возможность модернизации "железа".

Нишино также прокомментировал текущее состояние игровой индустрии, указывая на то, что игры начинают активнее использовать возможности PS5, включая быструю загрузку благодаря SSD. Он считает, что слухи о скором выпуске усовершенствованной версии PS5 Pro не соответствуют действительности, учитывая, что большинство игр для PS5 уже работают на консоли без проблем.

В заключение, Нишино поделился приоритетами Sony, включая повышение доступности PS5 и расширение контента для укрепления экосистемы PlayStation, особенно в свете приобретения Microsoft Activision Blizzard. Японская компания планирует увеличить количество эксклюзивных игр и продвигать телеадаптации своих игр, чтобы привлечь новых пользователей.

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