В США рассказали об усовершенствованной модификации F-16

Американский истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon модификации Block 70\72 получил радар, который наделяет его характеристиками самолетов пятого поколения. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет The National Interest (NI).

Как отмечают авторы издания, усовершенствованные F-16 Block 70 и Block 72 получили одинаковый набор оборудования и отличаются лишь двигателем. Так, первая версия оснащена силовым агрегатом General Electric F110, а в конструкцию Block 72 интегрировали Pratt & Whitney F100.

Согласно материалу NI, самолеты Block 70\72 отличаются от прошлых версий F-16 модернизированной кабиной пилота с основным дисплеем высокого разрешения, расширенным набором вооружения и наличием конформных топливных баков. Кроме того, самолеты обладают радиолокационной станцией AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

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