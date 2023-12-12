Apple выпустит два новых iPad Pro и Air

Компания Apple планирует увеличить различия между своими планшетами iPad Air и iPad Pro, чтобы исключить путаницу среди покупателей. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках стратегии дифференциации компания намерена оснастить iPad Pro OLED-дисплеями диагональю 11 и 13 дюймов, новым чипом M3 и обновленной клавиатурой Magic Keyboard с алюминиевым корпусом. В то же время iPad Air получит прошлогодний Apple M2 в двух модификациях на 10,9 и 12,9 дюйма. При этом Air не получит поддержку новой клавиатуры.

Гурман отмечает, что такие изменения сделают iPad Air более доступным по сравнению с Pro-версией, при этом предложив значительные улучшения по сравнению со стандартным iPad. Кроме того, Apple рассматривает прекращение производства базового iPad девятого поколения, что также выведет с рынка Apple Pencil первого поколения.

Apple также продолжит продавать актуальные iPad 10 и iPad mini. Первый позволяет компании конкурировать с бюджетными ноутбуками Chromebook на образовательном рынке, в то время как iPad mini остается популярным среди пользователей, предпочитающих более компактные устройства.

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