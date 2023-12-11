ChatGPT стал более ленивым

Компания OpenAI признала проблемы чат-бота ChatGPT. Об этом сообщается в X организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В начале декабря на Reddit стал популярным пост пользователя под ником BeauRR, собравший отзывы о ChatGPT, согласно которым чат-бот стал "более ленивым". "Больше времени уходит на объяснение, чем я могу сделать самостоятельно", - сообщил пользователь под ником Unforgettabro. "Я тоже заметил, что если я попрошу его дать более подробный ответ, чат-бот отвечает кратко", - подтвердил наличие проблемы посетитель под ником 0RGASMIK.

Публикация собрала почти 200 комментариев за неделю, на жалобы отреагировали представители OpenAI, отвечающие за разработку чат-бота. В компании ответили, что не обновляли модель GPT4 с 11 ноября и отсутствие апдейта "явно не намеренно". "Поведение модели может быть непредсказуемым, и мы пытаемся это исправить", - заключили специалисты.