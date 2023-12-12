США испытали систему перехвата баллистических ракет в космосе
Агентство противоракетной защиты США и компания Boeing провели тестовый перехват баллистической ракеты в космосе. Об этом сообщила пресс-служба организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Объект был перехвачен в рамках испытания наземной системы противоракетной обороны (ПРО) серединной защиты, отметили специалисты. Они добавили, что система дает больше времени и маневра для уничтожения баллистических ракет.
"В ходе теста перехватчик выпустил экзоатмосферное кинетическое устройство во время второй ступени ускорения ракеты из трехступенчатого полета", - говорится в пресс-релизе.
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