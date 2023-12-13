Sony прекратит продажи смартфонов Xperia
Японская корпорация Sony перестанет выпускать смартфоны под брендом Xperia. Об этом сообщает издание PhoneArena, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Журналисты медиа сослались на китайских инсайдеров, которые рассказали, что в корпорации проработали планы по отказу от известной торговой марки. Судя по всему, уже в 2024 году фирма прекратит производство устройств Xperia, перейдя на другие девайсы.
При этом компания не уйдет с рынка смартфонов. Скорее всего, IT-гигант представит новую линейку устройств, которые получат название Sony или Sony Phone. Ожидается, что в 2025 году корпорация проведет редизайн: в частности, ее смартфоны получат фронтальную камеру, спрятанную под передней панелью.
По словам журналистов PhoneArena, линейка Xperia не очень популярна из-за высокой стоимости и небольшого объема выпущенных смартфонов. На глобальном рынке фирма имеет долю около 0,35 процента, занимая 14-е место.
Товарный знак Xperia появился в 2008 году, первым выпущенным под брендом смартфоном оказался Xperia X1. До этого компания выпускала телефоны под маркой Sony Ericsson.
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