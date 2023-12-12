Названа одна из главных причин провала Windows Phone

Одной из главных причин провала Windows Phone стала быстрая потеря интереса операторов сотовой связи к устройствам под управлением данной ОС. Об этом сообщает издание Windows Latest, ссылаясь на слова бывшего руководителя отдела разработки Windows Phone в Microsoft Брендона Уотсона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Windows Latest уточняет, что в США и некоторых странах ЕС операторы сотовой связи продают популярные смартфоны по выгодным ценам для своих абонентов. Во многом от заинтересованности оператора той или иной модели зависит ее успех на рынке.

По версии Уотсона, в случае со смартфонами под управлением Windows Mobile интереса операторов хватало от силы на две недели. Далее компании снова возвращались к iPhone и флагман на Android, отодвигая Nokia Lumia в дальний угол.

Другой важной причиной провала Windows Phone, по словам бывшего топ-менеджера Microsoft, стала скромная, относительно iOS и Android, библиотека приложений. По словам Уотсона, развитие их магазина приложений ограничивало в том число и то, что Microsoft не предоставляла сторонним разработчикам все необходимые инструменты.

"На самом деле я думаю, что самая большая проблема в нашей истории заключалась в том, что мы не позволяли разработчикам использовать инструменты, которыми мы пользовались внутри компании", - сказал он.

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