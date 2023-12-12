Google изобрела новый способ измерения частоты сердечного ритма

Google Research, исследовательское подразделение IT-корпорации Google, опубликовало новую статью, в которой описан механизм измерения частоты и вариабельности сердечного ритма (ЧСР и ВСР) посредством наушников. На это обратила внимание редакция издания 9to5Google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предложенный Google метод измерения ЧСР называется аудиоплетизмографией. При его использовании динамики наушников с системой активного шумоподавления пускают в ушной канал низкоинтенсивный сигнал, который вызывает эхо. Данное эхо не слышно уху, но регистрируется микрофоном наушника. Эхо искажается от мельчайших изменений в ушном канале, включая те, что провоцирует сердцебиение. Таким образом микрофон регистрирует эти перемены, а ПО интерпретирует их как данные о работе сердца.

Метод Google работает даже при воспроизведении музыки. Изначально у компании были проблемы со считыванием данных у людей во время ходьбы, однако посредством перебора частот зондирующих сигналов были подобраны те значения, которые не мешают системе определять ЧСР в движении.

Google провела испытание метода аудиоплетизмографии на 153 людях. Погрешность ЧСР составила 3,21%, а ВСР - 2,7%.

Функция снятия биометрических данных может быть интегрирована в уже выпущенные наушники Google посредством обновления ПО.

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