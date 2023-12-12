В Турции начали расследование против Meta
Антимонопольный регулятор Турции "Совет по конкуренции" начал расследование в отношении компании Meta, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В заявлении подчеркивается, что это решение было принято после завершения предварительного расследования после решения американской компании объединить аккаунты пользователей в приложениях Instagram и Threads.
В результате предварительного расследования было установлено, что подобные действия нарушают закон о защите конкуренции в Турции. Если они подтвердятся, то социальная сеть будет вынуждена выплатить штраф, сумма которого пока не оглашается.
Социальная сеть Threads, конкурирующая с соцсетью Х (ранее Twitter), была официально запущена в июле 2023 года. Число подписчиков новой социальной сети достигло 30 млн менее чем за сутки, сейчас их численность превышает более 140 млн человек.
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