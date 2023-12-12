SpaceX перенесла запуск мини-шаттла Космических сил США

Компания SpaceX перенесла запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy с многоразовым мини-шаттлом Космических сил США X-37B Космических сил США в рамках миссии USSF-52. Об этом сообщила компания в соцсети X (бывший Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Отменен сегодняшний запуск Falcon Heavy из-за неполадок на земле; аппарат и полезная нагрузка остаются исправными. Команда готовится к следующему запуску миссии USSF-52, который состоится не ранее завтрашнего вечера", - говорится в сообщении.

Запуск перенесли из-за сильного бокового ветра в районе Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Это второй перенос запуска, который изначально назначили на 11 декабря.

Миссия USSF-52 станет четвертой для второго построенного образца X-37B. Конкретные задачи полета мини-шаттла засекречены. Известно, что аппарат может нести нагрузку для эксперимента НАСА Seeds-2, который позволит изучить влияние космической радиации на семена растений во время длительного полета.

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