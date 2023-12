Новый флагман Samsung получит пять камер

Флагманский смартфон Samsung 2024 года Galaxy S24 получит четыре основные камеры и одну фронтальную. Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на источники сообщает южнокорейское издание The Elec.

Основной широкоугольный модуль получит матрицу с разрешением 200 МП. Дополнят его два "телевика": один - с разрешением 50 МП - для трехкратного оптического приближения, а второй - на 10 МП - для пятикратного зума. Закрывает квартет тыльных камер модуль со сверхширокоугольной линзой на 12 МП.

Спереди, в "О"-образном вырезе экрана расположится пятая камера, фронтальная. Разрешение ее сенсора составит 12 МП.

Также в The Elec поделились прогнозом по поставкам новых флагманов Samsung. До конца 2024 года компания планирует продать 35,2 млн смартфонов линейки, из которых 13,5 млн придется на S24, 5,8 млн - на S24 Plus, на S24 Ultra - 15,9 млн. То есть S24 Ultra займет 45% от поставок всей серии, базовый S24 - 38%, а на S24 Plus придется 16%.

Ожидается, что презентация смартфонов Samsung из серии Galaxy S24 состоится 17 января 2024 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!