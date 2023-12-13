В США хотят собрать истребитель F-35 из двух сломанных самолетов

Военно-воздушные силы США хотят собрать полноценно функционирующий истребитель пятого поколения F-35 Lightning II из частей двух поврежденных самолетов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет журнал Popular Mechanics.

Проект назвали "Frankenplane", что отсылает к названию романа Мэри Шелли "Франкенштейн". Для его реализации взяли детали истребителя F-35, у которого в результате аварии была повреждена задняя часть, а передняя осталась невредимой. Запчасти взяли также у другого самолета, у которого функционирующей осталась, наоборот, задняя часть.

Отмечается, что проект сборки должен показать, смогут ли США ремонтировать сложно устроенные самолеты в экстренных ситуациях, например, в военное время. Реализовывать проект стали в начале 2020 года при участии специалистов компании Lockheed Martin и ряда других организаций. Завершить работу планируют в мае 2025-го.

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