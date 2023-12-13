В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp выпустили новую публичную версию мессенджера для iOS, главным новшеством которой является функция закрепления сообщений в групповых чатах.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал WABetaInfo.

Номер новой публичной версии WhatsApp для iOS - 23.25.79. Ее уже можно скачать из App Store в некоторых странах. Глобальный релиз новинки ожидается в ближайшие недели.

Закрепление сообщений доступно только в групповых чатах. В отличие от Telegram, в WhatsApp зафиксировать сообщение в чате на видном месте навсегда невозможно. Пользователям доступны варианты 24 часа, 7 дней и 30 дней. По истечению заданного срока пост автоматически открепляется. Открепить его вручную тоже можно. Причем в любое время.

Другой новой функцией, которая появилась в версии 23.25.79 для iOS, стали самоуничтожающиеся аудиосообщения. Под ними подразумеваются голосовые записи, которые автоматически удаляются из чата после первого прослушивания получателем.

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