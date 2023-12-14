Новый флагман Realme стал хитом еще до начала полноценных продаж

Флагманский смартфон Realme GT5 Pro, на который начали принимать предзаказы, возглавил чарты сразу нескольких китайских маркетплейсов в нескольких категориях. Об этом сообщает портал MyDrivers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, Realme GT5 Pro попал на первую строчку по количеству предварительных заказов на платформе JD в ценовой категории до 3000 юаней. Смартфон также возглавил продажи на этом же маркетплейсе среди смартфонов с 1 ТБ постоянной памяти и стал лидером продаж на популярной торговой площадке Tmall в категории до 3000 юаней.

Смартфон Realme GT5 Pro оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с загнутыми краями, разрешением 1,5K с частотой обновления до 144 Гц и пульсацией ШИМ с частотой 2160 Гц. По заверениям Realme, экран устройства способен выдавать в пиковых значениях яркость до 45000 нит.

За производительность смартфона отвечает флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3, дополненный памятью UFS 4.0 до 1 ТБ и ОЗУ емкостью до 16 ГБ стандарта LPDDR5X.

Realme GT5 Pro получил основную камеру Sony LYT-808 на 50 Мп, дополненную перископическим телеобъективом с датчиком Sony IMX890, поддерживающий трехкратный оптический суперзум и цифровой до 120x, а также ультраширокоугольной камерой на 8 Мп. Гаджет также оборудован аккумулятором на 5400 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной - на 50 Вт.

Новинка поступит в продажу в Китае 14 декабря.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!