Apple впервые дала клиентам доступ к программе диагностики устройств

Американская компания Apple впервые предоставила обычным пользователям доступ к специализированному программному обеспечению (ПО) Apple Diagnostics для диагностики своих устройств. Раньше данное ПО было доступно только работникам фирменных магазинов бренда и авторизованным поставщикам услуг. Об этом сообщается на официальном сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В компании отметили, что программа для определения неисправностей поддерживает смартфоны последней серии iPhone 15 и компьютеры с процессорами Mac M2.

Apple Diagnostics способна выявлять проблемы с различными аспектами техники своей марки - аккумуляторами, радиочипами, камерами, датчиками, модулями eSIM и так далее. Эта информация значительно упрощает процесс ремонта, определяя перечень требуемых работ.

В компании уточнили, что хотя общедоступная версия Apple Diagnostics отличается от той, которую используют в магазинах Apple и авторизованных центрах, она обладает такими же функциями.

Пока Apple Diagnostics для частного пользования доступна только в США. В 2024 году планируется распространить услугу на страны Европы.

В Apple также заявили, что поддерживают самостоятельный ремонт своих устройств в рамках программы Self Service Repair. Согласно сайту компании, эта инициатива предназначена для людей, обладающих знаниями и опытом починки электроники. В рамках программы умельцам предоставляется официальная поддержка по настройке ПО техники после ее восстановления и возможность сдать неисправные детали производителю для дальнейшей переработки.

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